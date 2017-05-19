«Лацио» и «Наполи» заинтересованы в услугах вратаря «Ювентуса» Нето

Голкипер «Ювентуса» Нето входит в сферу интересов «Лацио» и «Наполи». La Gazzetta dello Sport сообщает, что оба итальянских клуба готовы сделать предложение 27-летнему бразильцу, если он решит летом покинуть команду.
После перехода в «Ювентус» из «Фиорентины» летом 2015 года Нето так и не смог пробиться в основной состав. Футболист является сменщиком Джанлуиджи Буффона и в текущем сезоне принял участие всего в 14 официальных матчах за «Юве».
Источник отмечает, что руководство «старой синьоры» хочет переманить в команду 20-летнего вратаря «Удинезе» Алекса Мерета, следовательно, Нето, скорее всего, придётся уйти.
Контракт бразильца истекает летом 2019 года. Оценивается Нето в € 6 млн.