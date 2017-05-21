Гончаренко: если Витиньо продолжит так играть, он станет лучшим игроком РФПЛ

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал победу над «Анжи» со счётом 4:0 в матче 30-го тура российской Премьер-Лиги, отметив бразильского форварда Витиньо, который оформил дубль в первом тайме.
«Если Витиньо продолжит так играть, в следующем сезоне он будет лучшим игроком чемпионата. Он изменил отношение к футболу и воспринимает то, о чём ему говорят. Это командный игрок. А высокий уровень его мастерства не вызывает никаких сомнений.
То, как мы обороняемся и атакуем в последних матчах, доставляет мне удовольствие. Жаль, что сезон заканчивается. Хотелось бы, чтобы он продолжался. Что касается соперника, то «Анжи» не сдавался даже после 0 в первом тайме», — сказал Гончаренко в эфире телеканала «Наш футбол».