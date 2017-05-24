Фигу: думаю, де Хеа перейдёт в «Реал» и будет конкурировать с Кейлором Навасом

Бывший полузащитник мадридского «Реала» Луиш Фигу считает, что голкипер «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа перейдёт в «Королевский клуб». По ходу последнего сезона испанские СМИ неоднократно писали, что президент «сливочных» Флорентино Перес собирается приобрести де Хеа. Между тем главный тренер «Реала» Зинедин Зидан всегда подчёркивал, что доволен игрой Кейлора Наваса.
«Навас провёл очень удачный сезон, и этот вопрос в компетенции тренерского штаба клуба. Но я думаю, что де Хеа перейдёт в «Реал» и будет конкурировать с Кейлором Навасом. «Реал» всегда старается максимально усилить состав команды», — цитирует Фигу Cadena Ser.