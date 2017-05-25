«Амкар» вернётся из отпуска 11 июня и проведёт три сбора

Футболисты и тренерский штаб «Амкара» начнут подготовку к новому сезону 11 июня. Первый тренировочный сбор команда проведёт в Перми с 11 по 16 июня. Затем команда вылетает в Австрию, где с 18 июня по 3 июля сыграет четыре товарищеских матча.
Заключительный тренировочный сбор «Амкара» пройдёт в Словении с 8 по 14 июля. Там также запланированы товарищеские игры, сообщает официальный сайт пермской команды.
Предварительно старт сезона-2017/2018 намечен уже на 16 июля. Прошлый сезон уральский клуб завершил на 10-м месте.
«Амкар» — «Рубин» — 1:2. Видеообзор матча