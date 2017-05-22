«Амкар» — «Рубин» — 1:2. Видеообзор матча

В матче заключительного 30-го тура российской Премьер-Лиги «Амкар» принимал на своём поле «Рубин». Встреча проходила на стадионе «Звезда» в Перми и завершилась победой гостей со счётом 2:1.
В составе казанцев забитые мячи на свой счёт записали Жонатас и Максим Канунников. За «Амкар» отличился Бранко Йовичич. На 84-й минуте «Рубин» остался вдесятером после того, как вторую жёлтую карточку получил Алекс Сонг.
«Рубин» (48 очков) занял девятое место в итоговой турнирной таблице РФПЛ, «Амкар» (35) оказался на 10-й строчке.
Посмотреть видеообзор матча «Амкар» — «Рубин» можно на официальном сайте РФПЛ.