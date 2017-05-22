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«Амкар» — «Рубин» — 1:2. Видеообзор матча

22 мая 2017, понедельник. 01:06. Футбол

В матче заключительного 30-го тура российской Премьер-Лиги «Амкар» принимал на своём поле «Рубин». Встреча проходила на стадионе «Звезда» в Перми и завершилась победой гостей со счётом 2:1.

В составе казанцев забитые мячи на свой счёт записали Жонатас и Максим Канунников. За «Амкар» отличился Бранко Йовичич. На 84-й минуте «Рубин» остался вдесятером после того, как вторую жёлтую карточку получил Алекс Сонг.

«Рубин» (48 очков) занял девятое место в итоговой турнирной таблице РФПЛ, «Амкар» (35) оказался на 10-й строчке.

Посмотреть видеообзор матча «Амкар» — «Рубин» можно на официальном сайте РФПЛ.

Источник: Официальный сайт РФПЛ Сообщить об ошибке
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Амкар ФК Рубин
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