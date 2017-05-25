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У экс-игрока сборной Гонконга украли 24 золотых слитка и $ 89 тыс.

25 мая 2017, четверг. 09:40. Футбол

Бывший игрок сборной Гонконга Ли Вай Мэн стал жертвой нападения. Как сообщает South China Morning, группа мужчин, угрожая 43-летнему спортсмену ножом, отобрала у него чемодан, в котором находились 24 золотых слитка и 10 млн йен (около $ 89 тыс). Общая сумма составила более $ 1 млн. Инцидент произошёл в одном из торговых центров.

В результате нападения Ли Вай Мэн получил травму лица, но лечение бывшему футболисту не понадобится.

Нападавшие скрылись на ожидавшей их машине. Полиция Гонконга начала расследование, но пока определить местонахождение нападавших не удалось.

Ли Вай Мэн выступал за сборную Гонконга с 1993 по 2006 год. На его счету 68 матчей.

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Источник: South China Morning Post Сообщить об ошибке
Новости. Футбол
25 мая 2017, четверг
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