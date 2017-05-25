Роналду грозит штраф в € 8 млн и тюремное заключение из-за невыплаты налогов

Налоговая служба Испании считает, что нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду в период с 2011 по 2013 год уклонился от уплаты налогов, в результате чего казна недосчиталась € 8 млн, сообщает Cadena Ser.
В налоговой службе теперь обсуждается вопрос о том, являются ли действия футболиста сборной Португалии налоговым преступлением или административным нарушением. Дело в том, что Роналду попытался привести в порядок свои дела перед тем, как финансовые органы страны инициировали расследование в отношении него. Этот вопрос в данный момент в компетенции прокуратуры. Если действия Роналду будут квалифицированы как административное нарушение, то он должен будет заплатить € 8 млн. Если же посчитают, что Роналду совершил налоговое преступление, то ему грозит штраф в размере вышеупомянутой суммы и тюремное заключение до 4 месяцев (по одному месяцу за каждый фискальный год с 2011 по 2013 год).