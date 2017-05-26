Макелеле продлил контракт с «Суонси» и останется в тренерском штабе

Бывший полузащитник сборной Франции Клод Макелеле, который входит в тренерский штаб «Суонси Сити», продлил контракт со своим клубом, сообщает официальный сайт английской команды. При этом сроки нового соглашения на данный момент неизвестны.
Французский специалист вошёл в штаб «Суонси» в январе нынешнего года, подписав контракта до конца минувшего сезона.
«Мы очень рады, что он остаётся, потому что Клод очень популярен. Он тихий, скромный человек, учитывая то, что он сделал в качестве игрока. Он имеет большой опыт», — сказал главный тренер «Суонси» Пол Клемент.
Макелеле вошёл в тренерский штаб «Суонси»