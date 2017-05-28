«Ротор-Волгоград» получил путёвку в ФНЛ

В матче 29-го тура ПФЛ зоны «Юг» «Ротор-Волгоград» принимал на своём поле ставропольское «Динамо». Встреча прошла на стадионе «Олимпия» и завершилась победой хозяев со счётом 2:0.
Дубль в составе волгоградской команды записал на свой счёт в первом тайме Алексей Жданов.
Таким образом, «Ротор-Волгоград», который лидирует в турнирной таблице, набрал 64 очка за тур до завершения первенства и стал недосягаем для ближайших преследователей «Афипса» и «Армавира» (по 59), получив путёвку в Футбольную национальную лигу. «Динамо» (28) располагается на 12-й строчке.