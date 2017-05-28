Лента новостей Видео Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Турнир FIFA17
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

«Ротор-Волгоград» получил путёвку в ФНЛ

28 мая 2017, воскресенье. 19:10. Футбол

В матче 29-го тура ПФЛ зоны «Юг» «Ротор-Волгоград» принимал на своём поле ставропольское «Динамо». Встреча прошла на стадионе «Олимпия» и завершилась победой хозяев со счётом 2:0.

Дубль в составе волгоградской команды записал на свой счёт в первом тайме Алексей Жданов.

Таким образом, «Ротор-Волгоград», который лидирует в турнирной таблице, набрал 64 очка за тур до завершения первенства и стал недосягаем для ближайших преследователей «Афипса» и «Армавира» (по 59), получив путёвку в Футбольную национальную лигу. «Динамо» (28) располагается на 12-й строчке.

Второй дивизион - Юг. 29-й тур
28 мая 2017, воскресенье. 17:00 МСК
Ротор-Волгоград
Волгоград
2 : 0
Динамо Ст
Ставрополь
1:0 – Жданов – 23, 2:0 – Жданов – 34
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Армавир ФК Ротор-Волгоград
Новости. Футбол
28 мая 2017, воскресенье
19:27 Евдокимов: моё время в «Оренбурге», наверное, закончилось
19:26 «Оренбург» — «СКА-Хабаровск» — 0:0 (по пенальти — 3:5). Видеообзор матча
19:18 Фабрегас: жаль, что я не попал в старт на финал Кубка, я был в хорошей форме
19:10 «Ротор-Волгоград» получил путёвку в ФНЛ
18:53 «Сельта» объявила о назначении Унсуэ на пост главного тренера
18:51 «Алашкерт» во второй раз подряд выиграл чемпионат Армении
18:46 Видео: раздевалка «СКА-Хабаровск» после выхода клуба в РФПЛ
18:30 Луис Энрике: открыт для любых вариантов, возможно, даже для смены вида спорта
18:29 Палетта повторил антирекорд Серии А по количеству красных карточек за сезон
18:13 Тотти остался в запасе на свой последний матч в составе «Ромы»
18:06 Манчини согласовал с Фурсенко детали контракта с «Зенитом»
18:03 Роналду: раньше уставал к решающим матчам ЛЧ, а сейчас чувствую себя лучше
18:02 «Милан» проиграл «Кальяри» в своём последнем матче сезона
17:48 Дзагоев: в следующем году снова организую турнир в Беслане
17:40 Фурсенко: после Евро-2012 долг РФС составлял 250 млн, но это нормальная ситуация
17:35 «СКА-Хабаровск» по пенальти обыграл «Оренбург» и вышел в РФПЛ
17:31 Дзагоев: сейчас ЦСКА не хватает «решал», как Вагнер или Думбия
17:23 Марио Фернандес успешно перенёс операцию в Сан-Паулу
17:21 Дзагоев не примет участия в Кубке конфедераций
17:18 Фурсенко: «Зенит» будет агрессивно вести себя на рынке, состав нужно усиливать
17:14 Маскерано потребуется шесть недель на восстановление от травмы
17:01 Голевой пас Аршавина помог «Кайрату» одержать волевую победу над «Кайсаром»
16:53 «Сампдория» и «Лас-Пальмас» хотят арендовать у «Интера» Габигола
16:30 Овечкин: шансы на КК и ЧМ у России есть, особенно буду следить за Глушаковым
16:28 Кутепов: когда Луческу всё чаще жаловался на судейство, становилось смешно
16:27 «Утрехт» отыгрался с 0:3 в противостоянии с АЗ и сыграет в Лиге Европы
16:16 Первый раунд переговоров «Зенита» с Манчини прошёл успешно
16:07 «Дженоа» представила специальную клубную футболку, посвящённую Тотти
15:30 Матьё сообщил партнёрам по команде, что уйдёт из «Барселоны»
15:10 Нойштедтер прибыл в расположение сборной России
15:09 Источник: «Манчестер Сити» и «Реал» готовы заплатить € 130 млн за Мбаппе
15:01 «Арсенал» — «Челси» — 2:1. Видеообзор матча
14:53 Ерохин: ради игр за сборную России я готов вообще не отдыхать
14:48 Гилерме: Акинфеев — лучший вратарь сезона в РФПЛ, у него 19 игр на ноль
14:43 В «Лужниках» высадили деревья в честь футбольных легенд стран-участниц КК
14:35 Агент: Кайоде согласился перейти в «Спартак», клубы обсуждают детали
14:26 «Оренбург» — «СКА-Хабаровск»: стали известны стартовые составы
14:15 Министр спорта РФ: не знаю, есть ли в мире аналоги стадиону «Лужники»
14:11 Иньеста: в следующем сезоне «Барселона» сделает новую попытку с новыми людьми
14:08 Колобков: сейчас баланс легионеров и россиян идеален во всех видах спорта
14:02 Роналдо считает, что «Золотой мяч» должен достаться Роналду
13:59 Ловчев: в шоке от «Лужников», готов встать на колени перед теми, кто это сделал
13:48 Флоренци посвятил стихотворение Тотти
13:32 Игрок «Тосно» хочет вместе с «Зенитом» делать из Петербурга футбольную столицу
13:22 «Боруссия» М купила у «Фрайбурга» Грифо
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Лучший нападающий сезона в РФПЛ - это...
Архив →
© championat.com, 2000–2017