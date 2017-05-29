«Зенит» — Аршавину: с днём рождения, легенда

«Зенит» поздравил бывшего футболиста петербургского клуба Андрея Аршавина с днём рождения. Сегодня экс-игроку сборной России исполняется 36 лет.
«Андрею Аршавину — 36! С днем рождения, легенда!» — говорится в официальном «твиттере» сине-бело-голубых.
Аршавин, ныне выступающий за «Кайрат», является трёхкратным чемпионом России в составе «Зенита», дважды — серебряный призёр и один раз — бронзовый. Обладатель Кубка Премьер-Лиги, Суперкубка России, Кубка УЕФА и Суперкубка УЕФА вместе с петербургским клубом.