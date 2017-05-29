Смолов: в сборной мне будет не хватать Мамаева, мы хорошо понимаем друг друга

Нападающий «Краснодара» и сборной России Фёдор Смолов ответил на вопрос о том, не хватает ли ему в национальной команде партнёра по клубу Павла Мамаева. После Евро-2012 полузащитник «быков» не вызывался в сборную.
«На самом деле мне Мамаева не хватало весь сезон, поскольку у Паши он получился скомканным из-за большого количества травм. Мамаев сыграл не так много матчей и, на мой взгляд, так и не смог набрать оптимальную форму. Мне его не хватало и в клубе.
Конечно, когда у тебя такое взаимопонимание с партнёром, начинаешь играть по-другому. Я знаю, что он всё время смотрит в мою сторону, ищет передач. Конечно, в сборной мне его будет не хватать, поскольку мы друг друга хорошо понимаем", — сказал Смолов в эфире программы «Тотальный разбор».