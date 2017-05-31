Гризманн: моё будущее в руках президента «Атлетико»

Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн прокомментировал слухи об уходе из мадридского клуба.
«В „Атлетико“ меня всё устраивает. Мои агенты находятся в постоянном контакте с руководством клуба, так что посмотрим, чем это закончится. Я собираюсь принять решение этим летом. Как я уже сказал, я здесь счастлив. Я разговаривал с тренером, Коке и Диего Годином. Но моё будущее находится в руках президента „Атлетико“. Увидим, к чему это приведёт», — сказал Гризманн в интервью Minuto 0.
Накануне СМИ сообщили, что «Манчестер Юнайтед» согласовал условия личного контракта Гризманна.
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