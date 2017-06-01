«Вильярреал» купил у «Манчестер Сити» 20-летнего нападающего Унала

Форвард «Манчестер Сити» Энес Унал продолжит карьеру в Испании. «Вильярреал» на своем официальном сайте объявил о переходе 20-летнего футболиста, который уже прошел медосмотр и подписал контракт на пять лет.
В минувшем сезоне турецкий футболист выступал на правах аренды за «Твенте»: Унал провел 32 матча в чемпионате Нидерландов, в которых забил 18 голов и отдал три результативные передачи, а также получил две желтые карточки.
«Вильярреал» по итогам прошлого сезона чемпионата Испании занял пятое место и попал в Лигу Европы.