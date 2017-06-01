«Риека» оформила «золотой дубль» в Хорватии, обыграв «Динамо» З в финале Кубка

В финальном матче Кубка Хорватии «Риека» одержала победу над загребским «Динамо». Встреча завершилась со счётом 3:1.
В составе победителей дубль на свой счёт записал Марио Гавранович, а ещё один гол забил Дарио Жупарич. За «Динамо» отличился Даниэль Ольмо.
Таким образом, «Риека» оформила золотой дубль в Хорватии. Ранее клуб оформил победу в чемпионате страны, опередив ближайшего преследователя загребское «Динамо» на два очка в итоговой турнирной таблице.
Кубок Хорватии, финал
«Динамо» (Загреб) — «Риека» (Риека) — 1:3 (1:1)
Голы: Гавранович, 24 (0:1); Ольмо, 37 (1:1); Гавранович, 46 (1:2); Жупарич, 72 (1:3).