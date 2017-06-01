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Мусаккио не смог сдержать слёз перед трансфером из «Вильярреала» в «Милан»

1 июня 2017, четверг. 00:51. Футбол

Новичок «Милана» защитник Матео Мусаккио во время своей последней пресс-конференции в роли игрока «Вильярреала» не смог сдержать слёз, сообщает пресс-служба испанского клуба.

«Милан» объявил о переходе Мусаккио во вторник. 26-летний аргентинский футболист подписал соглашение с итальянским клубом до 2021 года. Ранее в СМИ сообщалось, что сумма сделки должна составить € 18 млн.

Мусаккио выступал в составе «Вильярреала» с 2010 года. В минувшем сезоне защитник провёл 22 матча в чемпионате Испании и отдал две результативные передачи.

Посмотреть видео можно в «Твиттере» «Вильярреала».

Мусаккио: с сегодняшнего дня у «Вильярреала» станет на одного болельщика больше
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Вильярреал ФК Милан
Новости. Футбол
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