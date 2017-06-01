Мусаккио не смог сдержать слёз перед трансфером из «Вильярреала» в «Милан»

Новичок «Милана» защитник Матео Мусаккио во время своей последней пресс-конференции в роли игрока «Вильярреала» не смог сдержать слёз, сообщает пресс-служба испанского клуба.
«Милан» объявил о переходе Мусаккио во вторник. 26-летний аргентинский футболист подписал соглашение с итальянским клубом до 2021 года. Ранее в СМИ сообщалось, что сумма сделки должна составить € 18 млн.
Мусаккио выступал в составе «Вильярреала» с 2010 года. В минувшем сезоне защитник провёл 22 матча в чемпионате Испании и отдал две результативные передачи.
Посмотреть видео можно в «Твиттере» «Вильярреала».
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