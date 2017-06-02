Вальверде: я собираюсь усовершенствовать игровой стиль «Барселоны»

Новый главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде рассказал, что собирается адаптировать и усовершенствовать игровой стиль каталонского клуба в следующем сезоне.
«Я знаю этот стиль, потому что играл в составе „Барселоны“. Я должен адаптировать и усовершенствовать его в определённом ключе. Моя цель — добавлять детали к этому стилю игры, вернуть его к жизни снова. Что я всегда особенно уважал, так это то, что „Барселона“ добивалась своих целей с помощью командной системы, в центре которой — игра полузащитников. Посмотрим, что именно мне придётся усовершенствовать. Но в футболе необходимо постоянно развиваться», — приводит слова Вальверде.
53-летний специалист, который во время карьеры футболиста выступал за «Барселону» в период с 1988 по 1990 года, сменил на посту главного тренера Луиса Энрике.