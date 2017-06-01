Вальверде подписал контракт с «Барселоной»

Эрнесто Вальверде сегодня официально вступил в должность главного тренера «Барселоны». Как сообщает официальный «твиттер» каталонского клуба, бывший наставник «Атлетика» подписал контракт с сине-гранатовыми вместе с президентом клуба Хосепом Мария Бартомеу вице-президентом Хорди Местре.
53-летний специалист, который во время карьеры футболиста выступал за «Барселону» (1988-1990 года), сменил на посту главного тренера Луиса Энрике.
Контракт с Вальверде, который ранее также тренировал «Эспаньол», «Олимпиакос», «Вильярреал» и «Валенсию», рассчитан на два года.
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