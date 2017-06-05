Нидерланды — Кот-д'Ивуар — 5:0. Видеообзор матча

Сборная Нидерландов разгромила команду Кот-д'Ивуара в товарищеском матче. Встреча прошла в Роттердаме и завершилась со счётом 5:0 в пользу хозяев.
На 13-й минуте счёт открыл Йоэл Велтман, на 32-й Арьен Роббен реализовал пенальти, а ещё через несколько минут Велтман оформил дубль. Во втором тайме оранжевые сумели отличиться ещё дважды — на 69-й точным ударом отметился Дави Классен, а на 75-й точку поставил Винсент Янссен.
Представляем вашему вниманию видеообзор встречи.
Видео доступно на «Чемпионате».