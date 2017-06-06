Румменигге: «Бавария» определилась с трансферными целями на лето

Председатель правления мюнхенской «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге высказал свою оценку выступлению клуба в минувшем сезоне, а также сообщил, что мюнхенцы утвердили трансферную политику в межсезонье, но не раскрыл детали.
«Думаю, это был неплохой сезон, мы выиграли чемпионат с отрывом в 15 очков. Это доказательство качественной работы в течение сезона. Выиграть лигу — непростая задача. В остальных турнирах обстоятельства сложились не в нашу пользу, но было бы преувеличением говорить, что сезон выдался неудачным. Нам нужно принять несколько кадровых решений, трансферная деятельность уже начата. Мы обсудили нашу трансферную политику с Карло Анчелотти и определились с целями на лето», — приводит слова Румменигге официальный сайт «Баварии».