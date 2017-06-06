«Спартак» объявил о продлении контракта с Каррерой до 2019 года

«Спартак» и главный тренер команды Массимо Каррера продлили срок трудового договора до 31 мая 2019 года. Об этом сообщил официальный сайт столичного клуба. Первоначально контракт итальянского специалиста был рассчитан до 30 июня 2018 года.
Итальянский специалист возглавил «Спартак» в августе 2016 года после того, как пост главного тренера покинул Дмитрий Аленичев.
Под руководством Карреры красно-белые впервые с 2001 года завоевали чемпионский титул. В следующем сезоне «Спартак» выступит в Лиге чемпионов.
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