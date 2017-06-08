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Игрок «АЗ Алкмар» Ферай: я перехожу в «Боруссию» Д

8 июня 2017, четверг. 06:39. Футбол

Дортмундская «Боруссия» договорилась с полузащитником «АЗ Алкмар» Иммануэлем Фераем о его переходе в стан немецкого клуба. Информацию подтвердил и сам 16-летний футболист.
«Мы с «Боруссией» достигли соглашения. Я перехожу в этот клуб», — приводит слова Ферая интернет-портал Goal.

Клубы пока официально не подтверждали информацию о переходе игрока.
Ранее сообщалось, что стан «Боруссии» пополнил полузащитник Максимилиан Филипп, защищавший ранее цвета «Фрайбурга». Кроме того, «Боруссию» возглавил бывший главный тренер амстердамского «Аякса» Петер Бош, сменивший на этом посту Томаса Тухеля.

Источник: Goal Сообщить об ошибке
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