«Алавес» возглавит аргентинский специалист Субельдия

Руководство «Алавеса» определилось с кандидатурой следующего главного тренера команды, сообщает испанское интернет-издание Sport.
Согласно информации источника, им станет аргентинский специалист Луис Субельдия, возглавлявший колумбийский клуб «Индепендьенте». Испанский клуб уже несколько месяцев вёл переговоры с Субельдией, поскольку было известно, что Маурисио Пеллегрино покинет пост наставника «Алавеса».
По итогам предыдущего сезона «Алавес» в чемпионате Испании заработал 55 очков и занял 9-е место в турнирной таблице. Кроме того, команда вышла в финал Кубка Испании, где проиграла «Барселоне» со счётом 1:3.