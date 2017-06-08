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«Алавес» возглавит аргентинский специалист Субельдия

8 июня 2017, четверг. 10:33. Футбол

Руководство «Алавеса» определилось с кандидатурой следующего главного тренера команды, сообщает испанское интернет-издание Sport.

Согласно информации источника, им станет аргентинский специалист Луис Субельдия, возглавлявший колумбийский клуб «Индепендьенте». Испанский клуб уже несколько месяцев вёл переговоры с Субельдией, поскольку было известно, что Маурисио Пеллегрино покинет пост наставника «Алавеса».

По итогам предыдущего сезона «Алавес» в чемпионате Испании заработал 55 очков и занял 9-е место в турнирной таблице. Кроме того, команда вышла в финал Кубка Испании, где проиграла «Барселоне» со счётом 1:3.

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Источник: Sport.es Сообщить об ошибке
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Алавес
Новости. Футбол
8 июня 2017, четверг
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