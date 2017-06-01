Примера опубликовала видео 10 лучших голов мая

Испанская Примера опубликовала видео десяти лучших голов мая на своём официальном канале в YouTube.
В пятёрку лучших мячей вошли: гол Криштиану Роналду в матче с «Севильей» (4:1), выстрел Тео Эрнандеса в игре «Алавеса» с «Атлетиком» (1:0), мяч Лионеля Месси, забитый в поединке «Барселоны» с «Эйбаром» (4:2), а также дальний удар Эндрю Юлсагера в матче «Сельта» — «Реал Сосьедад» (2:2).
Лучшим голом месяца был признан результативный удар с центра поля в исполнении Габриэла в игре «Леганес» — «Бетис» (4:0).
Видео можно посмотреть на официальном канале Примеры в YouTube.
Бундеслига опубликовала видео 10 лучших голов со штрафных в сезоне-2016/17