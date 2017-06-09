Кастро: если Витоло хочет покинуть «Севилью», должны заплатить сумму отступных

Президент «Севильи» Хосе Кастро отметил, что клуб не собирается расставаться с полузащитником Витоло. Если же игрок захочет покинуть андалусский клуб, то это произойдёт только в том случае, если за него заплатят сумму его трансферной компенсации.
«Я что-то иногда читаю про Витоло и бываю растерян. Мы продлили с ним контракт в августе, и он должен ещё три года играть за «Севилью». Но если Витоло хочет покинуть «Севилью», то для этого есть формула: должны заплатить сумму отступных за него», — цитирует Кастро Marca.
Ранее сообщалось, что в услугах Витоло заинтересован мадридский «Атлетико».