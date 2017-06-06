«Атлетико» нацелился на полузащитника «Севильи» Витоло

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне заинтересован в услугах полузащитника «Севильи» Витоло, передаёт Marca.
По окончании минувшего сезона аргентинский специалист просил руководство клуба приобрести этого игрока, не обращая внимания на сумму отступных за него, которая в данный момент составляет около € 40 млн. Причём Симеоне даже не возражал бы, если бы игрок в первом круге не выходил на поле и просто работал под его руководством вследствие санкций ФИФА. Но этот вариант не очень устраивает самого футболиста, поскольку он хочет иметь соответствующую игровую практику перед чемпионатом мира 2018 года, намереваясь участвовать в турнире в составе сборной Испании. Поэтому в «Атлетико» работают в том направлении, чтобы приобрести игрока и отдать его в аренду в первом круге следующего сезона другому клубу, которым может быть «Лас-Пальмас».