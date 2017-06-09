Бывший полузащитник сборной России и ФК «Краснодар» Марат Измайлов пополнил состав московского «Арарата». Об этом говорится на официальной странице клуба в социальной сети «ВКонтакте». На какой срок рассчитан договор с 34-летним хавбеком, не сообщается.
«Подписание соглашения с Маратом — это большой плюс для всей команды. Мы уверены, что такой мастер принесёт огромную пользу как на поле, так и за его пределами. Для нас очень важны не только профессиональные, но также человеческие качества и желание помочь нашему молодому проекту. С этой точки зрения приглашение Измайлова, а ранее Романа Павлюченко — взвешенный и осознанный шаг», — отметил президент «Арарата» Валерий Оганесян.
«Арарат» подписал контракт с Измайловым
«Арарат» подписал контракт с Измайловым