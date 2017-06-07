ФК «Арарат» предложил работу бывшему доктору «Спартака» Лю

Столичный «Арарат», получивший лицензию РФС на выступление в первенстве ПФЛ в сезоне-2017/18, заинтересован в приглашении в медицинский штаб команды бывшего доктора «Спартака» Лю Хуншэна.
«Многолетней работой в «Спартаке» Лю доказал, что является прекрасным специалистом. Достаточно почитать отзывы футболистов о нём, а история с Неманьей Видичем уже давно стала легендой. Роман Павлюченко также лестно высказался о качестве работы доктора Лю. Нашему клубу хотелось бы поработать с ним. Посмотрим, сможем ли мы найти понимание в этом вопросе», — цитируют «Известия» вице-президента «Арарата» по информационной политике Андраника Керопяна.
Сам Хуншэн признался, что ему интересен вариант трудоустройства в «Арарат», но для него большое значение имеет финансовая сторона вопроса.
«Со мной действительно связывались представители «Арарата» на предмет возможного сотрудничества. Меня привлекает этот вариант, но, признаюсь честно, для меня сейчас важно найти место работы с достойной оплатой. Я хочу зарабатывать не менее 250 тыс. рублей в месяц. В любом случае, даже если с «Араратом» мы не заключим полноценный контракт, я всегда буду рад помочь футболистам этой команды. Возможно, на договорной основе. Тем более клуб недавно пополнился хорошо знакомым мне по работе в «Спартаке» Романом Павлюченко», — отметил китайский специалист.