Лента новостей Видео Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Турнир FIFA17
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

ФК «Арарат» предложил работу бывшему доктору «Спартака» Лю

7 июня 2017, среда. 09:29. Футбол

Столичный «Арарат», получивший лицензию РФС на выступление в первенстве ПФЛ в сезоне-2017/18, заинтересован в приглашении в медицинский штаб команды бывшего доктора «Спартака» Лю Хуншэна.

«Многолетней работой в «Спартаке» Лю доказал, что является прекрасным специалистом. Достаточно почитать отзывы футболистов о нём, а история с Неманьей Видичем уже давно стала легендой. Роман Павлюченко также лестно высказался о качестве работы доктора Лю. Нашему клубу хотелось бы поработать с ним. Посмотрим, сможем ли мы найти понимание в этом вопросе», — цитируют «Известия» вице-президента «Арарата» по информационной политике Андраника Керопяна.

Сам Хуншэн признался, что ему интересен вариант трудоустройства в «Арарат», но для него большое значение имеет финансовая сторона вопроса.

«Со мной действительно связывались представители «Арарата» на предмет возможного сотрудничества. Меня привлекает этот вариант, но, признаюсь честно, для меня сейчас важно найти место работы с достойной оплатой. Я хочу зарабатывать не менее 250 тыс. рублей в месяц. В любом случае, даже если с «Араратом» мы не заключим полноценный контракт, я всегда буду рад помочь футболистам этой команды. Возможно, на договорной основе. Тем более клуб недавно пополнился хорошо знакомым мне по работе в «Спартаке» Романом Павлюченко», — отметил китайский специалист.

Источник: Известия Сообщить об ошибке
Включи голову!
Теги
ФК Арарат Москва ФК Спартак
Новости. Футбол
7 июня 2017, среда
09:52 Нолито: не обижен на Гвардиолу, и у него нет причин обижаться на меня
09:42 Стогов сменил Ирхина на посту главного тренера «Химок»
09:35 Игрок сборной Беларуси покинул расположение команды по причине переутомления
09:33 Пекерман: в какой-то момент Хамесу не хватило поддержки в «Реале»
09:32 Лучший игрок сезона в составе «Химок» Казаев перешёл в «Тосно»
09:29 ФК «Арарат» предложил работу бывшему доктору «Спартака» Лю
09:24 Источник: «Сандерленд» заинтересован в услугах Слуцкого
09:15 «Барселона» нацелилась на полузащитника «Баварии» Дугласа Косту
09:14 Селезнёв — о проигрыше сборной Мальты: не повезло чуть-чуть, мы намного сильнее
09:00 Гончаренко считает, что квалификация ЛЧ сложнее матчей группового этапа
08:21 Думбия может перейти в «Халл», если клуб возглавит Слуцкий
08:19 Источник: Бельерин достиг соглашения с «Барселоной»
08:03 Гончаренко: поначалу просил игроков ЦСКА перестать «пихать» Витиньо
08:02 Де Росси: ЧМ-2018 станет моим последним турниром в составе сборной Италии
07:55 Шесть клубов хотят купить у «Челси» Траоре
07:53 «Шальке-04» намерен выставить Коноплянку на трансфер
07:41 Месси не пригласил на свою свадьбу Луиса Энрике и Бартомеу
07:40 Хамес покинет «Реал», так как Зидан останется на посту главного тренера
07:40 Роналдо: не знаю почему, но в футболе игроков-симулянтов всё больше
07:08 «Ювентус» контактировал с «Ромой» по поводу возможного трансфера Паредеса
07:00 Х. Мартинес может пропустить часть предсезонной подготовки «Баварии»
07:00 Де Хеа надеется, что вопрос его перехода в «Реал» решится на этой неделе
07:00 Бош: я буду успешен, а «Боруссия» Д будет показывать достойный футбол
07:00 Лопетеги: Пике и Карвахаль? В сборной Испании царит отличная атмосфера
07:00 Гончаренко удивлён, что смог проработать в «Кубани» больше года
06:59 Источник: «Милан» готов продать Доннарумму в «Реал», чтобы нарушить планы Райолы
06:18 Монреаль не собирается покидать «Арсенал» после прихода Колашинаца
06:09 France Football не включил Месси и Мбаппе в основу символической сборной ЛЧ
05:34 Джеррард: хочу видеть ван Дейка в футболке «Ливерпуля»
05:16 Горецка: сборная Германии должна быть довольна ничьей с Данией
05:06 «Вильярреал» договорился со «Спортингом» о трансфере Рубена Семеду за € 14 млн
04:50 «ПСЖ» поборется с «Манчестер Юнайтед» и «Интером» за Хамеса Родригеса
04:35 Лёв: в матче с Данией было больше позитивных моментов, чем негативных
04:15 Дракслер: на Кубке конфедераций постараюсь доказать свои лидерские качества
04:05 Кирьяков: Смолов — однозначно лучший нападающий сборной России на данный момент
03:53 «Рома» может приобрести нападающего «Брюгге» в качестве замены Салаху
03:41 «Ювентус» готов рассмотреть возможность продажи Бонуччи за € 55 млн
03:20 «Цзянсу Сунин» предложил работу бывшему тренеру «Фиорентины» Паулу Соузе
03:09 «Лацио» планирует приобрести Жемерсона, если расстанется с де Вреем
02:01 Малиновский: зачем мы здесь, зачем приехали в сборную Украины?
01:25 Игбун признан лучшим игроком сезона в «Уфе» по версии болельщиков
01:17 «Реал» отказался продавать Морату в «Манчестер Юнайтед» за € 60 млн
01:16 Кадыров: «Терек» сменил название после обращений многих тысяч болельщиков
01:03 Криштиану Роналду прибыл в расположение сборной Португалии
00:48 Клопп: не думаю, что Джеррард мог бы чему-то научиться у меня как у тренера
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Выведет ли Аленичев "Енисей" в РФПЛ?
Архив →
© championat.com, 2000–2017