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Вагнер Лав может перейти из «Аланьяспора» в «Галатасарай»

10 июня 2017, суббота. 22:31. Футбол

Бывший нападающий ЦСКА Вагнер Лав, выступающий за «Аланьяспор», может продолжить карьеру в другом клубе чемпионата Турции. «Галатасарай» успешно провёл первый этап переговоров с бразильским игроком, утверждает Milliyet.

Сообщается, что контракт 32-летнего Лава с «Аланьяспором» истекает по окончании сезона-2017/18, и денежный вопрос не станет проблемой для «Галатасарая».

По итогам минувшего сезона Вагнер стал лучшим бомбардиром чемпионата Турции, забив 23 гола в 28 матчах. «Аланьяспор» финишировал на 12-м месте в таблице, а «Галатасарай» — на 4-м.

Источник: Milliyet Сообщить об ошибке
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Новости. Футбол
10 июня 2017, суббота
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