Гризманн: приношу извинения людям, которые неправильно поняли мои высказывания

Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн после продления контракта с мадридским клубом до 2022 года извинился перед болельщиками за слова, которые могли показаться им некорректными. Судя по всему, француз имел в виду свои высказывания о том, что он может перейти в «Манчестер Юнайтед».
«Приношу извинения людям, которые неправильно поняли мои высказывания. Возможно, я плохо выражал свои чувства или кто-то хотел сделать сенсацию из ничего, но после перехода в „Атлетико“ я отдал всё клубу, партнёрам по команде и тренерскому штабу и рад, что проведу здесь ещё один сезон», — цитирует Гризманна сайт «матрасников».