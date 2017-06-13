«Атлетико» подтвердил продление контракта с Гризманном до 2022 года

Нападающий сборной Франции Антуан Гризманн продлил контракт с «Атлетико». Как сообщает официальный сайт мадридского клуба, новое соглашение рассчитано до конца сезона-2021/22. Прежний договор между игроком и «матрасниками» действовал до лета 2021 года.
«Я очень рад продлить контракт ещё на сезон. Теперь я несколько дней отдохну, чтобы восстановить силы и потом вместе с товарищами по команде и тренерским штабом начну подготовку к новому сезону», — сказал француз.
В минувшем сезоне Примеры Антуан провёл 36 матчей, отметившись 16 голами и 8 результативными передачами.
«Атлетико» договорился с Гризманном о продлении контракта