Лента новостей Видео Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Турнир FIFA17
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Браво не поможет сборной Чили в стартовом матче Кубка конфедераций с Камеруном

15 июня 2017, четверг. 21:37. Футбол

Голкипер сборной Чили Клаудио Браво не сможет помочь своей команде в матче 1-го тура группового этапа Кубка конфедераций – 2017 с командой Камеруна. Об этом сообщается на официальном сайте футбольной федерации Чили.

Сегодня Браво пропустил тренировку своей национальной команды, чтобы пройти медицинский тест. По результатам теста стало известно, что повреждение футболиста, которое он получил ещё в конце апреля в «Манчестер Сити», имеет положительную динамику в сторону полного восстановления, однако помочь своей сборной в первом матче турнира он точно не сможет.

Сборная Чили сыграет в матче 1-го тура группы B Кубка конфедераций с командой Камеруна в Москве на стадионе «Открытие Арена». Встреча запланирована на 18 июня.

Источник: Федерация футбола Чили Сообщить об ошибке
Включи голову!
Теги
Манчестер Сити Сборная Камеруна - Футбол Сборная Чили — Футбол Клаудио Браво Кубок конфедераций
Новости. Футбол
15 июня 2017, четверг
22:12 Состав «Вольфсбурга» пополнил бразильский защитник Виллиам
22:04 Акинфеев назвал самого яркого футболиста, с которым играл в сборной России
22:03 «Лион» приобрёл у «Бенфики» защитника Марсала за € 4,5 млн
21:39 «Тосно» просмотрит полузащитника «Гомеля» Карницкого
21:37 Браво не поможет сборной Чили в стартовом матче Кубка конфедераций с Камеруном
21:31 Черышев: являюсь приобретением «Вильяррерала» следующего сезона
21:30 Чепчугов: желаю ЦСКА больших побед и успехов!
21:29 Нобоа, Кокорин и Маурисио отметились голами в двухсторонке «Зенита»
21:22 Автор граффити с изображением Роналду в Казани: это была идея мэра города
21:21 В Италии сообщили об интересе «Зенита» к форварду «Сампдории» Мурьелю
21:13 «Ахмат» в товарищеском матче обыграл «Габалу»
21:01 Акинфеев: не все понимают, что нужно думать о поведении в публичном пространстве
19:58 Каррера: не позволю футболистам «Спартака» расслабиться
19:52 Гончаренко: с отдыха все футболисты ЦСКА приехали без лишнего веса
19:47 Каррера: опыт Д'Урбано пригодится «Спартаку», Мальфатти поможет молодым игрокам
19:43 Экс-наставник «Ред Булл Зальцбург» Оскар Гарсия возглавил «Сент-Этьен»
19:38 «Зенит» интересуется полузащитником «Ливерпуля» Марковичем
19:29 Роман Широков создал любительскую лигу в Подмосковье
19:28 Источник: Кокорин женился на Дарье Валитовой
19:27 Кудряшов: перед стартом Кубка конфедераций у меня предчувствие праздника
19:20 Бюст Данни упаковали в коробку для перевозки в музей «Зенита»
19:15 Слуцкий рассказал о трансферных планах «Халл Сити»
19:05 Сборная Германии провела первую тренировку в Сочи
18:59 «Эвертон» заплатил € 34 млн за вратаря молодёжной сборной Англии Пикфорда
18:40 «Лестер» приобрёл у «Халл Сити» Магира за € 20 млн
18:40 «Милан» официально объявил, что Доннарумма не продлит контракт с клубом
18:37 «Нант» объявил о назначении Раньери на пост главного тренера
18:33 Матч Кубка конфедераций Россия — Новая Зеландия обслужит колумбийский арбитр
18:26 Фурсенко: если Данни останется в России в другом клубе, «Зенит» будет очень рад
18:17 Фурсенко: «Зенит» не расстанется с Александром Кержаковым
18:14 Дзюба должен присоединиться к «Зениту» на сборе в Австрии 17 июня
18:07 Сборная России прибыла в Санкт-Петербург
18:04 В тренерском штабе «Халла» случилось первое пополнение при Слуцком
17:59 Фурсенко: «Зенит» не ведёт переговоров с Денисовым
17:57 Смолов прочитал стихотворение «Уединение» в рамках проекта «Лирика футбола»
17:51 В Санкт-Петербурге открыли бюст Данни на Манежной площади
17:51 Фурсенко — о Данни: из «Зенита» уходит самый мощный легионер в истории клуба
17:45 Данни: хотел закончить карьеру в Петербурге, но это футбол, так бывает
17:44 Агент Дриусси: об интересе «Зенита» и «Локомотива» слышу впервые
17:38 Шашков: Тихонов обозначил позиции для усиления и предложил своих кандидатов
17:34 Мбаппе встретится с руководством «Монако», чтобы определиться по своему будущему
17:27 Новым главным тренером «Лидса» стал бывший наставник АПОЭЛ Кристиансен
17:19 Тосун — автор лучшего гола Лиги чемпионов сезона-2016/17 по версии болельщиков
17:03 Облак: хорошо чувствую себя в «Атлетико», буду играть здесь в следующем сезоне
17:00 Тухель отказался возглавить «Саутгемптон»
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Сумеет ли Роберто Манчини в свой первый сезон в России сделать "Зенит" чемпионом?
Архив →
© championat.com, 2000–2017