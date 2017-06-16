Южнокорейский скаут, осуждённый за подкуп судей, найден мёртвым на стадионе

Бывший скаут южнокорейского клуба «Чонбук», который ранее был осуждён за подкуп судей, найден повешенным на домашнем стадионе команды, сообщает Yohnap. Отмечается, что он, вероятно, совершил самоубийство.
В 2013 году «Чонбук» был оштрафован на 100 млн вон (примерно 5,2 млн рублей) за подкуп судей со стороны скаута, имя которого не уточняется. Сам скаут был отстранён от должности в клубе и приговорён к восьми месяцам лишения свободы с отсрочкой наказания на два года.
«Чонбук» дважды выигрывал азиатскую Лигу чемпионов, но в январе нынешнего года был отстранён от участия в турнире из-за скандала.