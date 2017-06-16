Лента новостей Видео Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Турнир FIFA17
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Черчесов: может быть матчем с Бразилией будем открывать новый стадион

16 июня 2017, пятница. 16:15. Футбол

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал новость о возможном спарринге со сборной Бразилии, которая уже обеспечила себе путёвку на чемпионат мира 2018 года.

«У нас на такой вопрос может ответить только руководители сборной. Я то, конечно, хочу сыграть с бразильцами. Может переговоры уже закончились – я не знаю. Может быть, мы новый стадион будем открывать», — передаёт слова Черчесова корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер.

Товарищеский матч может состояться в ноябре этого года или в марте 2018 года.

Сборная Бразилии хочет провести товарищеский матч с Россией
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Включи голову!
Теги
Сборная Бразилии — Футбол Сборная России — Футбол Станислав Черчесов товарищеские матчи ЧМ-2018
Новости. Футбол
16 июня 2017, пятница
16:15 Черчесов: может быть матчем с Бразилией будем открывать новый стадион
16:11 Яшина подарила Пеле пожизненный пропуск на стадион «Динамо»
16:11 Канунников может перейти из «Рубина» в «Спартак»
16:00 Черчесов назвал великолепным газон на стадионе в Санкт-Петербурге
15:50 В. Габулов: сборная России уважает Новую Зеландию и готова биться за победу
15:48 В Кремле подтвердили, что Путин посетит матч открытия КК Россия — Новая Зеландия
15:44 Нигматуллин: к счастью, Россия играет с Новой Зеландией не в регби, а в футбол
15:42 Черчесов: Путин заметил прогресс, значит, внимательно наблюдает за сборной
15:42 Созин: Дзюба и Дзагоев через раз играют, то у них нос болит, то горло
15:40 Защитник сборной Чили Хара: я не считаю, что мы фавориты КК-2017
15:23 Алексис получил травму на тренировке сборной Чили
15:13 Пономарёв: Черчесов собирает новую команду, а не поздно ли он это делает?
15:08 Мостовой: для молодых игроков опыт участия в Кубке конфедераций — это супер!
15:03 Лебедева: ЧМ-2018 поможет всем 11 городам, это огромное наследие
15:02 Кавазашвили: кричал, что сборной нужен свой тренер, наши тренеры самые дешёвые
15:00 «Мордовия» объявила о назначении Мустафина на пост главного тренера
14:43 Мутко и Сорокин провели пресс-конференцию перед стартом КК-2017. Фоторепортаж
14:38 ПАОК готов платить Луческу € 1,7 млн в год, экс-тренер «Зенита» просит € 3,5 млн
14:37 Майкон: я сроднился с «Локомотивом», надеюсь, обо мне осталась добрая память
14:32 «ВКонтакте» соберёт новости и результаты матчей КК в специальной ленте
14:31 Газзаев: если Новую Зеландию не обыгрывать, то зачем тогда вообще играть?
14:14 Агент Маноласа сообщил о переговорах с «Зенитом»
14:13 «Краснодар» отдал двух футболистов в аренду клубам ФНЛ
14:07 «Халл Сити» опубликовал GIF со Слуцким в день юбилея формата изображения
14:01 Абидаль: Вальверде придётся нелегко, но он знает о требованиях «Барселоны»
13:59 «Ростов» просматривает ивуарийского защитника Гогуа по прозвищу Доминатор
13:46 Хавбек ЦСКА Тошич опроверг информацию о переходе в «Галатасарай»
13:40 Спортивным директором «Баварии» может стать Линке
13:38 Вуд: Слуцкий хороший тренер, «Халл» будет бороться с «Лидсом» за выход в АПЛ
13:32 «Амкар» подписал контракт с воспитанником «Торпедо»
13:24 «Порту» представил новую форму для выездных матчей
13:21 Вуд: сборная Новой Зеландии никого не боится, у нас молодая, хорошая команда
13:20 Наставник сборной Новой Зеландии: к газону «Крестовского» нет никаких претензий
12:52 Мутко заверил, что сборная России точно сыграет товарищеский матч с Бразилией
12:49 РФС сделал запрос в ФИФА с просьбой оставить систему взятия ворот после КК
12:46 Анчелотти беседовал с Вератти, пытаясь убедить его перейти в «Баварию»
12:44 «Чемпионат» открыл фотовыставку в парке Горького «Футбол — это…»
12:43 Генсек ФИФА: в марте не нашли северокорейских работников на объектах КК-2017
12:32 Мутко выразил надежду, что сборная России порадует игрой и самоотдачей
12:30 Мутко: самоучитель, который подарил мне Путин, от корки до корки выучил
12:26 Пасторе: большая ложь, что в сборную Аргентины приглашаются друзья Месси
12:24 Мутко: надеюсь, что поле на стадионе в Санкт-Петербурге будет выкатываться
12:21 Смит: подтверждаю, что Россия полностью готова к Кубку конфедераций
12:16 Мутко в преддверии Кубка конфедераций заговорил по-испански
12:14 Защитник «Тосно» Дугалич: Премьер-Лига — совсем другой уровень, мы это понимаем
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Сумеет ли Роберто Манчини в свой первый сезон в России сделать "Зенит" чемпионом?
Архив →
© championat.com, 2000–2017