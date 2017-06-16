Черчесов: может быть матчем с Бразилией будем открывать новый стадион

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал новость о возможном спарринге со сборной Бразилии, которая уже обеспечила себе путёвку на чемпионат мира 2018 года.
«У нас на такой вопрос может ответить только руководители сборной. Я то, конечно, хочу сыграть с бразильцами. Может переговоры уже закончились – я не знаю. Может быть, мы новый стадион будем открывать», — передаёт слова Черчесова корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер.
Товарищеский матч может состояться в ноябре этого года или в марте 2018 года.
Сборная Бразилии хочет провести товарищеский матч с Россией