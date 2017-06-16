В Англии утверждают, что Конте счастлив в «Челси» и продолжит работу в клубе

Главный тренер «Челси» Антонио Конте счастлив в клубе и продолжит работу с лондонцами в предстоящем сезоне, сообщает Sky Sports.
По информации издания, специалист, как и планировалось, вернётся из отпуска в первую неделю июля для начала подготовки к новому сезона. Также отмечается, что в руководстве «Челси» знают о трансферных пожеланиях Конте и попытаются их удовлетворить.
Накануне Sky Sport Italia сообщил, что взаимоотношения Конте с руководством клуба ухудшились. Итальянский специалист якобы недоволен тем, что не удовлетворены его трансферные запросы и, по информации источника, из-за этого конфликта может покинуть «Челси».