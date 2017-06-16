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Источник: Конте может покинуть «Челси» из-за разногласий с руководством

16 июня 2017, пятница. 01:30. Футбол

Взаимоотношения главного тренера «Челси» Антонио Конте с руководством клуба ухудшились, сообщает Football Italia со ссылкой на Sky Sport Itala. Итальянский специалист недоволен тем, что не удовлетворены его трансферные запросы и, по информации источника, может покинуть лондонский клуб из-за этого конфликта.

Mirror чуть ранее выступил с опровержением этих слухов, сославшись на руководство «Челси». Однако, Sky Sport Italia по-прежнему утверждает, что «ситуация гораздо серьёзнее, чем предполагается». В качестве возможной замены Конте упоминается Томас Тухель, в минувшем сезоне тренировавший дортмундскую «Боруссию».

Контракт Конте с «Челси» истекает в 2019 году. В конце мая сообщалось, что тренер продлит свои отношения с клубом после финала Кубка Англии с «Арсеналом» (1:2), однако официального объявления об этом пока так и не последовало.

Диего Коста: Конте сообщил мне, что я не вхожу в его планы
Источник: Football Italia Сообщить об ошибке
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Теги
Челси Антонио Конте Томас Тухель
Новости. Футбол
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