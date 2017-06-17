Давыдов: Зырянов остаётся в «Зените-2»

Новый главный тренер «Зенита-2» Анатолий Давыдов сообщил, что 39-летний полузащитник Константин Зырянов останется в команде.
«Разумеется, спортивная составляющая важна, результат для нас значим. Но мы учитываем и то, что ребята приходят в «Зенит»-2 из клубной академии, из молодёжного состава. Уровень их подготовки отличим от уровня нашей команды. Это важно. И это может сказываться. Мы же должны помочь им дорасти по уровню мастерства до первой команды. Необходимо добиваться того, чтобы ребята привлекались и к тренировочному процессу главной команды, и к играм в её составе. Вот это и есть основная задача. Над этим и будем работать.
В последнее время у нас в «Зените»-2 появилось много приезжих ребят. Это нормально, они нужны, но нужны не для латания прорех в этой команде. Нужны опять же под перспективу. Если мы её видим. Надо смотреть и отыскивать таланты везде. Но под первую команду, во имя будущего. От опытных мастеров мы отказываться не намерены, они способны принести большую пользу. Остается Костя Зырянов», — цитирует Давыдова «Спорт день за днем».