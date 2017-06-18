Тренер сборной Испании U21: иметь в команде Асенсио — большое счастье

Главный тренер сборной Испании U21 Альберт Селадес поделился впечатлениями от разгрома команды Македонии в матче первого тура группового этапа молодёжного чемпионата Европы по футболу 2017 года. Хет-трик оформил Марко Асенсио.
«Поздравляю Марко с хет-триком, мне очень понравилось его старание, он играл, чувствуя ответственность. Он является примером для всех нас как игрок, который имеет опыт выступлений в старшей сборной и Лиге чемпионов, но при этом выкладывается за „молодёжку“ на все сто. Иметь такого футболиста — большое счастье.
Мы забили пять мячей и добились крупной победы. Это очень важно на пути к выходу из группы", — цитирует тренера сайт УЕФА.