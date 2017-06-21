Колобков: по именам португальцы объективно сильнее, но у России были шансы

Министр спорта РФ Павел Колобков поделился впечатлениями от матча второго тура группового этапа Кубка конфедераций между сборными России и Португалии. Встреча проходила в Москве и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.
«Ребята старались, были шансы сравнять. Да, по именам португальцы объективно сильнее. Но игра была равной. В первом тайме мы играли хуже, а во втором очень достойно. Мне понравилась игра сборной. Глушаков понравился, как и все. Но по турнирной таблице самая важная игра с Мексикой. Команда у нас достойная, играет с большим желанием», — передаёт слова Колобкова корреспондент «Чемпионата» Иван Карпов.