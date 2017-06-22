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«Бавария» договорилась с Юлианом Брандтом о переходе в стан мюнхенцев через год

22 июня 2017, четверг. 08:43. Футбол

«Бавария» договорилась с полузащитником леверкузенского «Байера» Юлианом Брандтом о переходе в стан мюнхенцев, сообщает tz.

Однако переход состоится не в это летнее трансферное окно, а через год. В немецком гранде принимают во внимание то, что контракты полузащитников Франка Рибери и Арьена Роббена заканчиваются летом 2018 года. Не исключается, что соглашения этих игроков не будут продлены, поэтому мюнхенцы хотят получить квалифицированного игрока.

Сам Брандт ранее уже говорил, что смена клубной прописки перед стартом следующего сезона не входит в его планы. Для футболиста сборной Германии важно попасть на чемпионат мира 2018 года, а для этого ему необходима игровая практика.

Юлиан Брандт не намерен переходить в «Баварию»
Источник: TZ Сообщить об ошибке
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Бавария Байер Юлиан Брандт Трансферы
Новости. Футбол
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