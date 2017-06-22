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Защитник сборной Камеруна Тейку: слежу за «Спартаком», можно сказать, даже болею

22 июня 2017, четверг. 21:38. Футбол

Защитник сборной Камеруна Адольф Тейку, ранее выступавший в России, поделился впечатлениями от матча Кубка конфедераций со сборной Австралии (1:1), прошедшего в Санкт-Петербурге, а также рассказал, что может вернуться в Россию. Ранее Тейку выступал за «Краснодар» и «Терек».

«Мы сегодня хорошо играли, но нам немного не повезло. У нас было 12 ударов в створ, у них — пять, но это футбол — можно ударить и не забить.

Санкт-Петербург очень изменился с тех пор, как я тут был в последний раз. Новый стадион такой красивый. Думаю, Россия скоро станет большой футбольной страной.

Могу ли вернуться в Россию? Конечно! Я сейчас слежу за «Спартаком», можно сказать, даже болею. Писал ли Смольникову и Кудряшову? Нет, только смотрел матч сборной России по телевизору. Она сейчас хорошо играет. Думаю, 99% они должны выиграть в следующей игре.

Для меня всегда Россия была хорошей страной. Люди, которые никогда здесь не были, говорят, что тут плохо, но я знаю, что это не так. Сегодня на стадионе горячо поддерживали нашу сборную, так что всем за это большое спасибо", — передаёт слова Тейку корреспондент «Чемпионата» Анатолий Романов.

Защитник сборной Камеруна: не знали, что у нас так много болельщиков в России
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Сборная Австралии - Футбол Сборная Камеруна - Футбол ФК Спартак Адольф Тейку
Новости. Футбол
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