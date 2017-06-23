Первый канал покажет матч за Суперкубок России, начало — в 21:30

Первый канал согласно договорённости с Российской футбольной Премьер-Лигой 14 июля покажет матч за Суперкубок России между «Спартаком» и «Локомотивом», начало встречи — в 21:30 мск, сообщил агентству президент РФПЛ Сергей Прядкин.
Матч за Суперкубок России между чемпионом страны «Спартаком» и обладателем Кубка страны «Локомотивом» пройдёт 14 июля на стадионе «Локомотив».
«У нас есть договорённость, что 14 июля матч за Суперкубок России по футболу будет показан по Первому каналу. Начало — в 21:30, после программы „Время“. Есть ответ, что по традиции этот матч всегда показывает Первый канал. Мы очень дорожим сотрудничеством с Первым каналом», — приводит слова Прядкина «Р-Спорт».