Матч за Суперкубок России 2017 года пройдет 14 июля на стадионе «Локомотив»

Матч за Суперкубок России в нынешнем сезоне пройдет 14 июля на стадионе «Локомотив». Об этом сообщил президент Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) Сергей Прядкин.
«Суперкубок России пройдет на стадионе „Локомотив“ 14 июля», — цитирует Прядкина ТАСС.
В матче встретятся чемпион России «Спартак» и обладатель Кубка страны «Локомотив». Стадион в Черкизове примет матч за Суперкубок в пятый раз.
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В дебютном сезоне Геркуса и третьем пришествии Сёмина «Локомотив» попадает в еврокубки, обыграв в финале Кубка России «Урал».
«Локомотив» становился обладателем Суперкубка России два раза, в то время как «Спартак» еще не выигрывал этот трофей.