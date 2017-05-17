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Матч за Суперкубок России 2017 года пройдет 14 июля на стадионе «Локомотив»

17 мая 2017, среда. 19:55. Футбол

Матч за Суперкубок России в нынешнем сезоне пройдет 14 июля на стадионе «Локомотив». Об этом сообщил президент Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) Сергей Прядкин.

«Суперкубок России пройдет на стадионе „Локомотив“ 14 июля», — цитирует Прядкина ТАСС.

В матче встретятся чемпион России «Спартак» и обладатель Кубка страны «Локомотив». Стадион в Черкизове примет матч за Суперкубок в пятый раз.

Вот так Кубок! Победа «Локо» на фоне массовых драк на поле и на трибунах
В дебютном сезоне Геркуса и третьем пришествии Сёмина «Локомотив» попадает в еврокубки, обыграв в финале Кубка России «Урал».

«Локомотив» становился обладателем Суперкубка России два раза, в то время как «Спартак» еще не выигрывал этот трофей.

Источник: ТАСС Сообщить об ошибке
Теги
ФК Локомотив ФК Спартак Сергей Прядкин Суперкубок России
Новости. Футбол
17 мая 2017, среда
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