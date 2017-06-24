Агент хавбека «Сантоса» Лимы опроверг информацию о контракте с «Барселоной»

Агент Вагнер Рибейро, который представляет интересы полузащитника бразильского «Сантоса» Лукаса Лимы, опроверг информацию о том, что игрок продолжит карьеру в «Барселоне».
«Никаких официальных предложений от «Барселоны» не было. Я только читал об этом в СМИ. Есть великолепное предложение «Сантоса» о продлении контракта. Однако на следующей неделе у меня будет встреча с итальянским клубом, который интересуется Лимой», — приводит слова Рибейро Mundo Deportivo.
Ранее сообщалось, что 1 июля 26-летний Лима подпишет предварительное соглашение с «Барселоной». Контракт Лимы с «Сантосом» истекает в декабре 2017 года, а в январе 2018 года он перейдёт в каталонский клуб на правах свободного агента.
В минувшем сезоне чемпионата Бразилии Лима принял участие в четырёх матчах за «Сантос» и не отметился результативными действиями.