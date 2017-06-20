Полузащитник «Сантоса» Лима может подписать контракт с «Барселоной»

Полузащитник бразильского «Сантоса» Лукас Лима станет игроком испанской «Барселоны», сообщает Fox Sports Brazil.
По информации издания, 1 июля 26-летний бразильский футболист подпишет предварительное соглашение с каталонским клубом. Контракт Лимы с «Сантосом» истекает в декабре 2017 года, поэтому в январе 2018 года он перейдёт в «Барселону» на правах свободного агента. Отмечается, что переход Лимы в «Барселону» осуществлён при помощи Неймара и его отца, который является агентом Лукаса.
В минувшем сезоне чемпионата Бразилии Лима принял участие в четырёх матчах за «Сантос» и не отметился результативными действиями.