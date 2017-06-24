Карпин: если сборная России продолжит так играть с Мексикой, то одержит победу

Бывший футболист сборной России Валерий Карпин поделился мнением об игре национальной команды с Мексикой в третьем туре группового этапа Кубка конфедераций. После первого тайма счёт в матче — 1:1.
«Пока мне всё очень нравится, сборная очень достойно выглядит. Если мы продолжим так играть во втором тайме, то для нас всё хорошо закончится.
Кто больше всего понравился в первом тайме? Жирков, Головин. Мексиканцы пытаются играть в свой футбол, но сборная России хорошо выглядит, поэтому сопернику не удаётся играть так, как с португальцами.
Пока всё оптимистично. Если сборная России продолжит так играть, то выиграет. Думаю, со счётом 2:1», — сказал Карпин в интервью Тине Канделаки.
Видео можно посмотреть в «инстаграме» Тины Канделаки.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Мексика — Россия.