Лэмпард: главный трансфер «Челси» — приход Конте

Бывший полузащитник «Челси» Фрэнк Лэмпард выделил вклад главного тренера Антонио Конте в чемпионство синих.
«Главный трансфер „Челси“ — приход Конте. На мой взгляд, именно он был лучшим в „Челси“ в прошлом сезоне. Мы правильно делаем, что хвалим игроков, потому что многие из них действительно проделали огромную работу, но в первую очередь хвалить нужно Конте.
Антонио изменил схему игры и сделал так, что модель с тремя защитниками заработала как часы. Уверен, что Конте останется в «Челси», а клуб купит ему необходимых игроков», — цитирует Лэмпарда The Sun.
Лэмпард: в прошлый раз Лукаку не дали достаточного количества шансов в «Челси»