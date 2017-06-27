В России стартовали финальные мероприятия 5-го сезона «Футбола для дружбы»

Сегодня стартовали финальные мероприятия пятого сезона международной детской социальной программы «Футбол для дружбы», организованной официальным партнёром ФИФА и чемпионата мира 2018 года — компанией ПАО «Газпром».
Делегации из 64 стран объединили Европу, Азию, Африку, Южную и Северную Америки. Под лозунгами дружбы, мира и равенства делегации прибыли в Санкт-Петербург, чтобы продемонстрировать преданность ключевым ценностям программы, поделиться опытом их продвижения и подать пример всему миру.
«Во-первых, наши дети в полнейшем восторге от архитектуры Санкт-Петербурга, приятно видеть, что 64 страны объединились благодаря детям в таком прекрасном месте. Во-вторых, дети максимально вовлечены в активности программы, и мы почти их не видим, но я точно знаю, что у Якобса и Йоренс появилось 126 новых друзей» — рассказывает Ренарс Кригерс, представитель федерации футбола Латвии.
12-летние послы ценностей программы объединены в восемь международных сборных дружбы и на изумрудном газоне футбольных полей доказывают, что дружба возможна вне зависимости от цвета кожи, пола, вероисповедания и физических возможностей. Юные журналисты работают в международном детском пресс-центре и вместе со взрослыми представителями СМИ прямо с площадок мероприятий в Санкт-Петербурге ведут репортажи на собственном ТВ-канале и радио, создают контент для сайта и социальных сетей, выпускают ежедневную газету и готовят материалы для ведущих спортивных СМИ мира.
1 июля впервые в истории пройдёт чемпионат по футболу для дружбы. Юные футболисты пятого сезона детской международной программы «Футбол для дружбы» в составе сборных дружбы встретятся на стадионе, чтобы продемонстрировать свою любовь к футболу, приверженность ценностям и волю к победе.
2 июля все участники «Футбола для дружбы» вместе с известными футболистами, артистами, представителями международных СМИ и политиками из разных стран обсудят важнейшие вопросы продвижения ценностей программы в рамках ежегодного пятого международного форума «Футбол для дружбы». По традиции завершит сезон совместный поход на футбольный матч. В 2017 году участники своими глазами увидят баталии финальной игры Кубка конфедераций, которая пройдет на арене «Санкт-Петербург».