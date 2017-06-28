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«СКА-Хабаровск»: поменялись кругами с ЦСКА из-за их участия в Лиге чемпионов

28 июня 2017, среда. 23:29. Футбол

Генеральный директор «СКА-Хабаровск» Олег Флегонтов поделился мнением о календаре РФПЛ сезона-2017/18, а также рассказал, почему клуб решил пойти навстречу ЦСКА с обменом кругами.

Матч 3-го тура РФПЛ «СКА-Хабаровск» — ЦСКА (29 июля) изначально должен был состояться в Хабаровске, а встреча команд во втором круге — в Москве. Однако после обмена кругами между клубами встреча 3-го тура «СКА-Хабаровск» — ЦСКА теперь пройдёт на «Арене ЦСКА» в Москве, а игра второго круга ЦСКА – «СКА-Хабаровск» — в Хабаровске.

«Нового календаря я ещё не видел, но вот в первой версии календаря, в котором ещё не было дат, там меня всё устраивало. Я на самом деле очень прагматично отношусь к календарю. С каждым соперником нужно будет сыграть по два раза. Тут выбирать не приходится.

Что касается игры третьего тура против ЦСКА, то к нам обратилось руководство московского клуба, которое попросило поменяться кругами из-за игры на европейской арене. Мы пошли им навстречу. Ведь команда представляет Россию на международной арене, поэтому мы с уважением отнеслись к ним», — цитирует Флегонтова «Спорт FM».

В сезоне-2017/18 ЦСКА стартует в Лиге чемпионов с третьего отборочного раунда. Жеребьёвка, по итогам которой «армейцы» узнают своего соперника, состоится 14 июля. Первая игра состоится 25-26 июля, ответная — 1-2 августа.

Стало известно время начала матчей первых восьми туров РФПЛ сезона-2017/18
Источник: Спорт FM Сообщить об ошибке
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