Стало известно время начала матчей первых восьми туров РФПЛ сезона-2017/18

Стало известно время начала матчей первых восьми туров российской Премьер-Лиги сезона-2017/18.
1-й тур
15 июля (суббота)
«Урал» – «Ростов» 15:00
«Тосно» – «Уфа» 17:30
«Анжи» – «ЦСКА» 20:00
16 июля (воскресенье)
«СКА-Хабаровск» – «Зенит» 11:00
«Рубин» – «Краснодар» 17:30
«Ахмат» – «Амкар» 21:30
18 июля (вторник)
«Локомотив» – «Арсенал» 19:30
«Спартак» – «Динамо» 19:30
2-й тур
21 июля (пятница)
«Анжи» — «Амкар» 19:30
22 июля (суббота)
ЦСКА – «Локомотив» 15:00
«Зенит» — «Рубин» 17:30
«Краснодар» — «Тосно» 20:00
23 июля (воскресенье)
«Уфа» — «Спартак» 15:00
«Динамо» — «Урал» 17:30
«Ростов» — «Ахмат» 20:00
25 июля (понедельник)
«Арсенал» — «СКА Хабаровск» 19:30
3-й тур
29 июля (суббота)
«СКА-Хабаровск» — ЦСКА 15:00
«Урал» — «Уфа» 15:00
«Рубин» — «Арсенал» 17:30
«Ахмат» — «Динамо» 20:00
30 июля (воскресенье)
«Амкар» — «Ростов» 15:00
«Локомотив» — Анжи» 17:30
«Тосно» — «Зенит» 20:00
31 июля (понедельник)
«Спартак» — «Краснодар» 19:30.
4-й тур
4 августа (пятница)
«Анжи» — «Ростов» 20:00
5 августа (суббота)
«Уфа» — «Ахмат» 15:00
«Динамо» — «Амкар» 17:30
«Локомотив» — «СКА-Хабаровск» 20:00
6 августа (воскресенье)
«Арсенал» — «Тосно» 15:00
ЦСКА – «Рубин» 17:30
«Зенит» — «Спартак» 20:00
«Краснодар» — «Урал» 20:00.
5-й тур
8 августа (вторник)
«СКА-Хабаровск» — «Анжи» 11:00
«Амкар» — «Уфа» 17:30
9 августа (среда)
«Урал» — «Зенит» 17:30
«Тосно» — ЦСКА 20:00
«Спартак» — «Арсенал» 19:30
«Ростов» — «Динамо» 20:00
«Рубин» — «Локомотив» 20:00
10 августа (четверг)
«Ахмат» — «Краснодар» 20:00
6-й тур
12 августа (суббота)
«Уфа» — «Ростов» 15:00
ЦСКА – «Спартак» 17:30
«Анжи» — «Динамо» 20:00
13 августа (воскресенье)
«СКА-Хабаровск» — «Рубин» 11:00
«Локомотив» — «Тосно» 17:30
«Краснодар» — «Амкар» 20:00
«Зенит» — «Ахмат» 20:00
14 августа (понедельник)
«Арсенал» — «Урал» 19:30
7-й тур
18 августа (пятница)
«Тосно» — «СКА Хабаровск» 19:30
19 августа (суббота)
«Урал» — ЦСКА 15:00
«Спартак» — «Локомотив» 17:30
«Рубин» — «Анжи» 20:00
20 августа (воскресенье)
«Амкар» — «Зенит» 15:00
«Динамо» — «Уфа» 17:30
«Ростов» — «Краснодар» 20:00
21 августа (понедельник)
«Ахмат» — «Арсенал» 20:00.
8-й тур
25 августа (пятница)
«Анжи» — «Уфа» 20:00
26 августа (суббота)
«Арсенал» — «Амкар» 15:00
«Рубин» — «Тосно» 17:30
«Локомотив» — «Урал» 20:00
27 августа (воскресенье)
«СКА-Хабаровск» — «Спартак» 11:00
ЦСКА – «Ахмат» 17:30
«Зенит» — «Ростов» 20:00
«Краснодар» — «Динамо» 20:00
Календарь с 9-го по 20-й тур будет опубликован после определения участников группового этапа Лиги чемпионов и Лиги Европы сезона-2017/18.