«Борнмут» подтвердил переход защитника «Челси» Аке

Защитник «Челси» Натан Аке официально стал футболистом «Борнмута», за который в сезоне-2016/17 играл на правах аренды. Как сообщает официальный сайт клуба, с 22-летним футболистом подписан долгосрочный контракт.
В январе главный тренер «Челси» Антонио Конте вернул голландца из аренды, но на поле в матчах АПЛ Аке вышел всего два раза.
Ранее в СМИ сообщалось, что руководство «Борнмута» готово выделить на покупку защитника € 22,5 млн. В футболке «Борнмута» Аке провёл 12 матчей и забил 3 гола. 31 мая 2017 года Натан Аке дебютировал за сборную Нидерландов.
«Борнмут» выложит € 22,5 млн за защитника «Челси» Аке